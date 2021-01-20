مصرع 43 مهاجرا وإنقاذ 10 آخرين جراء غرق زورق كان يقلهم قبالة ساحل زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 05:06 مساء
عدد من المهاجرين الذين جرى انقاذهم بعد العودة إلى ميناء زوارة. (المنظمة الدولية للهجرة)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، مصرع 43 مهاجرًا وإنقاذ 10 آخرين جراء غرق زورق كان يقلهم قبالة ساحل زوارة غرب ليبيا، أمس الثلاثاء، في حادث هو الأول من نوعه خلال العام 2021، وفق بيان نشرته المنظمة عبر موقعها على الإنترنت.

وأعربت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن حزنهما العميق بسبب الحادث، مشيرين إلى أن المهاجرين الذين جرى انقاذهم جرى نقلهم إلى الشاطئ من قبل حرس السواحل الليبي في زوارة.

وأوضح البيان أن القارب الذي كان يقل المهاجرين «أقلع في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء من مدينة الزاوية، لكنه انقلب بسبب ظروف البحر السيئة عندما توقف محركه، بعد ساعات قليلة من المغادرة»، فيما أفاد الناجون ومعظمهم من «كوت ديفوار ونيجيريا وغانا وغامبيا، أن أولئك الذين لقوا حتفهم كانوا رجالًا من دول غرب إفريقيا».

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن موظفيها واللجنة الدولية لصليب الأحمر شريك مفوضية اللاجئين قدموا المساعدة الطارئة للمهاجرين بما في ذلك الطعام والماء والفحوصات الطبية، قبل إطلاق سراحهم من الميناء

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