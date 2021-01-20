«المركزي»: أكثر من 1.27 مليار دينار لمجابهة «كورونا» حتى ديسمبر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 04:38 مساء
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قدر مصرف ليبيا المركزي إجمالي أذونات الصرف المنفذة لمجابهة جائحة «كورونا المستجد» خلال العام الماضي بنحو 1.27 مليار دينار.

وقال المصرف المركزي في بيانه عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020، إن إجمالي أذونات الصرف المقدرة لمجابهة الجائحة لا تشمل نفقات الباب الرابع على مواجهة الجائحة.

- بيانات «المركزي»: مليار دينار لمجابهة «كورونا» حتى نوفمبر الماضي

يشار إلى أن المصرف المركزي قدر إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق لمجابهة جائحة «كورونا» حتى نهاية نوفمبر الماضي بنحو 1.069 مليار دينار.

وحسب بيانات المصرف آنذاك فقد جرى «تخصيص 632 مليون دينار لوزارة الصحة، و50 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليون دينار لجهاز الطب العسكري، و35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، و151 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و44 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، و22 مليونا لوزارة التربية والتعليم».

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