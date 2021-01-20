«دفاع الوفاق» تؤكد وقوع انفجار في مقر الأكاديمية البحرية وتنعى ضابطين

شعار وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق أن انفجارا وصفته بـ«المريع» وقع في مقر الأكاديمية البحرية بجنزور أمس الثلاثاء، أودى بحياة ثلاثة أشخاص بينهم اثنان من ضباط البحرية.

ونعت الوزارة المتوفين، متقدمة بتعازيها إلى البحرية وأسر الضحايا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

يذكر أن الأكاديمية أعلنت أمس، وفاة آمرها «العميد ب» أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية «العميد ب» سالم أبوصلاح جراء الحادث، في حين أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر اندلاع حريق في مقر نازحي تاورغاء المجاور للأكاديمية.