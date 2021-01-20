إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024

منصة صبراتة البحرية، (أرشيفية: الإنترنت)

من المتوقع إنتاج 760 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عبر منصتين بحريتين يجري تركيبهما في حقل بحر السلام، وذلك بحلول العام 2024، إضافة إلى 35 ألف برميل من المكثفات.

وأطلقت شركة مليتة للنفط والغاز في أغسطس العام الماضي مشروع تركيب المنصتين، ويشمل حفر 31 بئرا تطويرية جديدة، بتكلفة استثمارية 5.6 مليار دولار، حسب بيان نشرته صفحة حقل السرير النفطي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وستبعد المنصة الأولى 75 كيلومترا من الساحل الليبي، بارتفاع 96 مترا، ومن المقرر أن يصل إنتاجها إلى 160 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وذلك فور الانتهاء من تنفيذها في العام 2022، على أن يشحن الغاز إلى منصة صبراتة البحرية عبر خط أنابيب بطول 43 كيلومترا.

بينما ستقع المنصة الأخرى على بعد 110 كيلومترات من الساحل الليبي، بارتفاع 220 مترا، وسيصل إنتاجها إلى 600 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، عندما تبدأ الإنتاج في العام 2024، وسيشحن الغاز إلى مجمع مليتة عبر خط أنابيب، وشحن النفط والمكثفات إلى مجمع مليتة عبر خط آخر لغرض المعالجة النهائية للاستعمال المحلي أو التصدير.