ضبط تشكيل عصابي في بنغازي ادعى تبعيته لجهة أمنية

تشكيل عصابي ضبط في منطقة بوعطني، 19 يناير 2021، (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط تشكيل عصابي ادعى أفراده تبعيتهم لجهة أمنية، وذلك لتسهيل عمليات السرقة التي ارتكبوها.

وتوصل أفراد مركز شرطة بوعطني إلى معلومات حول التشكيل، إذ يضم ثلاثة أشخاص يستخدمون سيارة لاستيقاف المواطنين في أوقات وأماكن مختلفة بالمنطقة لسرقتهم، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتمكن عناصر التحريات من ضبط التشكيل خلال أعمال البحث، حيث قبضوا عليهم متلبسين خلال محاولة سرقة مواطنين اثنين، وقد باغتوهم وتمكنوا من السيطرة عليهم، ثم أودعوا السجن تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة.