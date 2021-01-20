صنع الله: الشركات التونسية لديها فرص للمشاركة بالمشاريع النفطية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 08:29 صباحا
لقاء صنع الله والسفير التونسي، 19 يناير 2021، (مؤسسة النفط)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن قطاع النفط الليبي واعد وبه فرص كبيرة لمشاركة الشركات التونسية المتخصصة في مجال الإنشاءات والهندسة، ومن تلك الفرص المشاركة في تنفيذ مشاريع بناء الخزانات النفطية، ومد خطوط نقل النفط الخام التي تصل إلى آلاف الكيلومترات.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء، السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد عجيلي، في مقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

من جانبه، أكد عجيلي أن الشركات التونسية ترغب في الدخول إلى السوق الليبي؛ لتنفيذ العديد من المشاريع المهمة لقطاع النفط، كونه الرافد الرئيسي للاقتصاد في الدولة الليبية، وأحد أهم القطاعات بها، معبّرا عن «فخره بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين».

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على التنسيق لإقامة ورشة عمل موسّعة باستضافة المؤسسة، تجمعها وشركاتها، بالشركات ورجال الأعمال من تونس، لمعرفة متطلبات قطاع النفط الليبي وما يحتاجه من أعمال ومشاريع؛ لزيادة معدلات الإنتاج، والنهوض بالاقتصاد الوطني.

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