«الإسعاف والطوارئ»: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بمقر نازحي تاورغاء المجاور للأكاديمية البحرية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 20 يناير 2021, 01:49 صباحا
فرق الإسعاف والطوارئ بمقر حادث الأكاديمية البحرية (بوابة الوسط).

أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر حريق نشب بمقر نازحي تاورغاء المجاور لأكاديمية الدراسات البحرية.

وأوضح في تصريح لـ«بوابة الوسط» أن غرفة العمليات المركزية التابعة للجهاز تلقت بلاغًا عن الحريق، ليل الأربعاء، فسارعت بإرسال فريق من طواقمها التابعين لفرع إسعاف جنزور، مدعومًا بفرق إسعاف طرابلس المركز، وحي الأندلس، إلى مقر الحادث.  

- الأكاديمية البحرية تنعى اثنين من قياداتها بعد اندلاع حريق بأحد مخازن الذخيرة القديمة
وتابع أن فرق الإسعاف ساندت فرق الدفاع المدني في عمليات إخلاء المدنيين، وتوفير الرعاية لهم، إلى حين إخماد الحريق.

وأعلنت رئاسة أركان أكاديمية الدراسات البحرية، في وقت سابق من ليل الأربعاء، وقوع حريق نتج عن انفجار بأحد مخازن الذخيرة القديمة بمقر الأكاديمية في جنزور غرب العاصمة طرابلس، ما أودى بحياة اثنين من قياداتها من كبار الضباط البحريين.

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