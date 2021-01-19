«خارجية الوفاق» تنفي القبض على أحد دبلوماسييها في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 07:36 مساء
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني القبض على أحد دبلوماسييها في إيطاليا لتورطه بالمتاجرة وتهريب المخدرات في سيارته الدبلوماسية، مؤكدة أنه «خبر عارٍ عن الصحة».

جاء ذلك في تصريح نشره مكتب الإعلام عبر موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ردًّا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص.

وأكد مكتب الإعلام أنه «تواصل مع السفارة الليبية في روما، التي تابعت الموضوع، وأوضحت أن الخبر جاء في الصحف الإيطالية على نحو أشارت فيه إلى أن شرطة المخدرات الإيطالية قامت بالقبض على مجموعة من تجار المخدرات، بعد نصب كمين لهم منذ فترة بالتعاون مع أحد المخبرين، وكان من بين المقبوض عليهم شخص برازيلي وآخر ليبي يدعى أ.ف. ولم تحدد الشرطة الإيطالية الجهة صاحبة السيارة الدبلوماسية، وإنما قامت بتحديد نوعها وهي سيارة (رينو كليو)، لونها أزرق ولا تمتلك السفارة هذا النوع من السيارات أو اللون ولا أي من موظفيها».

وجدد مكتب الإعلام بوزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوته إلى كافة القنوات والإعلاميين والنشطاء، للتواصل مع المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الموثوقة.

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