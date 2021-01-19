سلطنة المسماري تبين تفاصيل آلية اختيار السلطة التنفيذية

عضوة مجلس النواب سلطنة المسماري. (أرشيفية: مجلس النواب)

بينت عضوة مجلس النواب، سلطة المسماري، تفاصيل آلية اختيار السلطة التنفيذية المرتقبة التي أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، توافق أعضاء ملتقى السياسي عليها بعد حصولها على 73% من أصوات أعضاء الملتقى إثر عملية تصويت جرت بالهاتف، عقب توافق اللجنة الاستشارية للملتقى عليها خلال اجتماعها في جنيف الأيام الماضية.

وقدمت المسماري في تصريح تلقته «بوابة الوسط» توضيحًا مفصلًا لآلية اختيار السلطة التنفيذية، التي حظيت بإجماع أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي وتنص الآلية المقترحة على الآتي:

أولًا: اختيار أعضاء المجلس الرئاسي

المرحلة الأولى:

- المجمع الانتخابي للإقليم.

- يتم الترشح لعضوية المجلس الرئاسي من داخل المجمع الانتخابي لكل إقليم..

- يشترط للتقدم لعضوية المجلس الرئاسي من الإقليم أن يتم الحصول على (تزكيات من أعضاء المجمع الانتخابي لكل إقليم) وذلك حسب الأعداد التالية:

(8) تزكيات لكل متقدم من الغرب الليبي.

(6) تزكيات لكل متقدم من الشرق الليبي.

(3) تزكيات لكل متقدم من الجنوب الليبي.

- يتم التصويت داخل المجمع الانتخابي للإقليم بين المترشحين المتحصلين على التزكيات المطلوبة.

- يعتبر «فائزًا وحيدًا» بعضوية المجلس الرئاسي عن الإقليم إذا تحصل أي من المترشحين على نسبة (70%) من أعضاء المجمع الانتخابي للإقليم.

- إذا لم يتحصل أى من المترشحين على نسبة التوافق المطلوبة (70%) يتم إحالة (4) مترشحين إلى المجمع الانتخابي العام.

المرحلة الثانية:

المجمع الانتخابي العام.

- يتم تكوين عدد (4) قوائم تضم (المترشحين للمجلس الرئاسي عن الأقاليم ومترشحًا لرئيس الحكومة) وحسب الاختيارات والتوافق بينهم وحسب التوازن الوارد في خارطة الطريق التمهيدية.

- يكون المترشح الفائز بنسبة (70%) في المجمع الانتخابي للإقليم هو العضو الممثل للإقليم في القوائم الأربع.

ثانيًا: رئيس الحكومة

- يشترط لمَن يترشح لموقع رئيس الحكومة أن يتحصل على عدد لا يقل عن (17) تزكية من أعضاء المجمع الانتخابي العام.

- تتكون كل قائمة من (4) أفراد من الذين يتم التوافق فيما بينهم، وبمراعاة التوازن الجغرافي المحدد في خارطة طريق المرحلة التمهيدية.

على أن تشمل كل قائمة:

(1) مترشح لموقع رئيس الحكومة من جميع أنحاء البلاد.

(3) من الأعضاء المختارين لعضوية المجلس الرئاسي من المجمعات الانتخابية للأقاليم (واحد من كل إقليم) وحسب الموقع الذي يترشح له.

- يتم عرض عدد لا يتجاوز (4) قوائم للتصويت عليها في المجمع الانتخابي العام.

- تعتبر القائمة التي تتحصل على (60%) من أعضاء المجمع الانتخابي العام من الجولة الأولى هي القائمة الفائزة.

- يتم التصويت في جولة ثانية بين القائمتين المتحصلتين على أعلى نسبتي تصويت في الجولة الأولى إذا لم تتحصل أي قائمة على نسبة (60%) المطلوبة للفوز ويكون الحسم بينهما بنسبة (50+1).