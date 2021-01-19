انطلاق اجتماعات الجولة الثانية للمسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة في الغردقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 05:08 مساء
اجتماع الجولة الثانية للمسار الدستوري بالغردقة. الثلاثاء 19 يناير 2021. (مجلس النواب)

انطلقت بمدينة الغردقة المصرية على البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الجولة الثانية من للمسار الدستوري للحوار الليبي التي يشارك فيها ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وتجري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اجتماعات المسار الدستوري انطلقت بشكل رسمي صباح اليوم بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أن الجلسة الافتتاحية بدأت بكلمة لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل عبر اتصال مرئي أعرب خلالها عن دعم مصر «اللامحدود للأشقاء في ليبيا لإنهاء الأزمة الليبية».

وأضاف بليحق أنه بعد ذلك ألقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، كلمة عبر الاتصال المرئي أكدت فيها على جهود البعثة الأممية وأهمية المسار الدستوري.

كما ألقى رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، اللواء أيمن بديع كلمة أكد فيها توفير مصر لكافة الإمكانيات من أجل إنهاء الأزمة الليبية، ثم ألقى رئيس وفد مجلس النواب الدكتور إسماعيل الشريف كلمة عبر فيها عن شكر وتقدير المجلس للشقيقة مصر قيادة وحكومةً وشعبا على دعمهم للشعب الليبي ثم اختتمت الكلمات بكلمة لرئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، وفق بليحق.

اجتماع الجولة الثانية للمسار الدستوري بالغردقة. الثلاثاء 19 يناير 2021. (مجلس النواب)
اجتماع الجولة الثانية للمسار الدستوري بالغردقة. الثلاثاء 19 يناير 2021. (مجلس النواب)
اجتماع الجولة الثانية للمسار الدستوري بالغردقة. الثلاثاء 19 يناير 2021. (مجلس النواب)
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