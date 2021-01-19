سلطنة المسماري: لجنة الحوار السياسي تصوت بالموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية بنسبة 73%

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 19 يناير 2021, 03:11 مساء
عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، إن لجنة الحوار السياسي، صوتت بالموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية بنسبة 73%، موضحة أن التصويت جاء بنعم من 51 عضوا و19 عضوا بلا، بينما امتنع عن التصويت عضوان ولم يشارك عضوان آخران.

وأشارت المسماري، في اتصال خاص إلى «بوابة الوسط»، إلى أن هذا التصويت تجاوز النسبة المطلوبة وهي 63%، «مما يجعل هذا التصويت غير قابل للاحتجاج أو الطعن».

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ويشترط للموافقة على المقترح الذي تم التصويت عليه اليوم، إجماع أعضاء اللجنة الاستشارية حول (آلية اختيار السلطة التنفيذية)، للعرض على أعضاء ملتقي الحوار السياسي للتصويت عليه يوم الاثنين القادم، وذلك في جولة جولة اولى تشترط تحصله على نسبة 63%، وهو ما تم بالفعل اليوم، ولو لم يحدث كان سيتم التصويت في جولة ثانية ويشترط تحصله على نسبة (50+1) من بين اصوات المشتركين في التصويت.

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