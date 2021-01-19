«اقتصاد الموقتة»: توزيع دقيق المخابز وسلع تموينية خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 11:56 صباحا
وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة توزيع مادة دقيق المخابز وعدد من السلع التموينية الأساسية خلال أسبوع.

وتشمل تلك السلع 241 ألفا و192 كيس أرز، و201 ألف و392 صندوقا من علب الطماطم المجففة، و97 ألفا و812 كيس سكر نصف كيلوغرام، 241 ألفا و392 شوال دقيق للجمعيات الاستهلاكية 10 كيلوغرامات، و210 آلاف صندوق من زجاجات الزيت، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر، في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، مع الوكيل العام بالوزارة الدكتور سهيل بوشيحة، ورئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار محمد البوعيشي، وممثل غرفة التجارة والصناعة بنغازي عبدالمنعم السعيطي، ورئيس مجلس إدارة شركة الجودة الفائقة لطحن الدقيق ومضارب الأرز فرج المبروك، ومراقبي الاقتصاد.

وتناول الاجتماع «التأثير السلبي جراء تحديد سعر الصرف بـ4.48 دينار للدولار الواحد»، إضافة إلى المديونية القائمة على صندوق موازنة الأسعار لموردي السلع، وعدم تسييل وزارة المالية والتخطيط هذه المديونية، «مما أدى إلى إحجام الموردين عن توريد السلع لصندوق موازنة الأسعار».

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