مصرف الوحدة يبدأ بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 11:37 صباحا
مصرف الوحدة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف الوحدة بدء بيع النقد الأجنبي للأغـراض الشخصية بجميع الفروع والوكالات اعتبارا غدا الأربعاء.

ودعا المصرف من يرغب في الشراء إلى التقـدم بطلب عبر بوابته الإلكترونية، أو الحضــور مصحوبا بصور من «بطاقة الفيزا والرقم الوطني وجواز السفر»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية 4.47 دينار، واليورو 5.40 دينار، والجنيه الاسترليني 6.07 دينار، والدينار التونسي 1.64 دينار ليبي، والليرة التركية 0.59 دينار، حسب آخر تحديث صادر عن مصرف ليبيا المركزي.

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