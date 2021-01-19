السفير الهولندي يصف آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة بـ«التقدم الواعد»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 10:18 صباحا
سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز. (حساب السفير على تويتر)

أشاد سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، بما وصفه بـ«تقدم واعد» في جنيف من قبل اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي الليبي حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة.

ووجه السفير من خلال تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الشكر «للمشاركين في اللجنة لتولي القيادة».

ودعا جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لمواصلة الطريق نحو سُلطة تنفيذية وانتخابات في ديسمبر المُقبل.

غوتيريس يدعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى المشاركة البناءة في التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، السبت، توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة.

واعتبرت وليامز أن المقترح الذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية «أفضل حل وسط تم التوصل إليه»، لأنه «يحترم البعد الإقليمي ويشجع الناس على العمل عبر الانقسام وعبر الأقاليم في سبيل تعزيز التفاهم والوحدة في البلاد، كما يجسد مبادئ الشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم ضمن المجموعات السكانية المختلفة».

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