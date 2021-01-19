مركز شرطة غوط الشعال يضبط هاربا من قضية قتل 3 أشخاص قبل 6 أعوام

هارب من قضية قتل ارتكبت في العجيلات، 18 يناير 2021، (مديرية أمن طرابلس)

ضبط قسم شرطة غوط الشعال هاربا من قضية قتل 3 أشخاص، حيث ارتكب جريمته في مدينة العجيلات، خلال شهر ديسمبر العام 2014.

وتعود بداية الواقعة إلى اجتماع الجاني مع ثلاثة من أصدقائه في جلسة سكر، حيث نشب شجار بينهم، انتهى بتبادلهم إطلاق النار، ليرديهم قتلى، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وفر المتهم من العجيلات إلى العاصمة طرابلس، حيث اختبأ في إحدى المناطق، وأخفى هويته وسبب انتقاله عن أقرب جيرانه.

وتواردت معلومات إلى مركز شرطة غوط الشعال عن القاتل، حيث تم تشكيل فريق لضبطه، ووضعت خطة محكمة للإيقاع به، بعد التنسيق مع مكتب تقنية المعلومات التابع للنائب العام؛ لتحديد إحداثيات تنقلاته، مما سهل عملية القبض عليه.

وقبض الفريق على الجاني عقب أربع ساعات من تشكيله، وقد اعترف بما نسب إليه، واتخذت معه الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى مديرية أمن العجيلات.