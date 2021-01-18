ملتقى الحوار السياسي يصوت اليوم على آلية اختيار السلطة الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 12:47 مساء
الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، 9 نوفمبر 2020، (الرئاسة التونسية)

يصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي، اليوم الإثنين، على الآلية المقترحة لاختيار السلطة التنفيذية الموقتة، وذلك على مدار 24 ساعة، على أن تعلن النتائج فور الانتهاء من فرز الأصوات غدًا الثلاثاء.

والسبت الماضي، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحفي، أنه «ستتم إجازة الآلية حال حصولها على 63% من الأصوات».

وفي حال عدم حصولها على هذه النسبة، ستعقد جولة ثانية من التصويت بعد يومين، والعتبة المطلوبة للاتفاق في هذه الجولة هي «50%+1»، حسب وليامز.

وذكرت أن اللجنة الاستشارية التابعة للملتقى توصلت إلى الآلية المقترحة، التي تنص على قيام كل مجمع انتخابي على حدة بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي، معتمدًا على مبدأ التوافق في الاختيار 70%.

وقالت وليامز إنه حال تعذر ذلك، فسيتم التوصل إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم، كل قائمة مكونة من أربعة أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له، أي رئاسة المجلس الرئاسي، وعضوية المجلس الرئاسي، أو رئاسة الوزراء.

وأضافت أنه لكي تدخل القائمة التصويت في قاعة ملتقى الحوار السياسي يجب أن تحصل على 17 تزكية: «8 من الغرب و6 من الشرق و3 من الجنوب».

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