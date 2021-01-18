عمداء بلديات فزان يطالبون بمبلغ المليار دينار المخصص لتنمية الجنوب

اجتماع عمداء المجالس البلدية في فزان بقرية تويوه، 17 يناير 2021، (المجلس البلدي الغريفة)

طالب عمداء بلديات فزان، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمبلغ المليار دينار المخصص لتنمية إعمار الجنوب «الذي لم يصرف أي جزء منه».

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأحد في قاعة منتجع قمر الصحراء بقرية تويوه، بحضور عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بية والبوانيس وبراك الشاطئ ووادي عتبة وغات، و عدد من رؤساء مجالس التخطيط الوطني بالمناطق.

وناقش الاجتماع التصور الموضوع لمجلس التخطيط حول مشكلات الجنوب ذات الأولوية التي يمكن حلها خلال العام 2021، حيث أكد المشاركون أهمية المشاريع الاستراتيجية التنموية في بناء واستقرار الجنوب.

اقرأ أيضًا: عمداء بلديات فزان يوجهون مطالب للبعثة الأممية ولجنة العشرة العسكرية

وطالب عمداء فزان، في البيان الختامي، بتحديد القيم المخصصة لدعم المشاريع التنموية في الجنوب، وذلك في حساب خاص، وتنظيم العمل بين مجالس البلديات ومجلس التخطيط بالمنطقة لوضع دراسات وخطط تنموية، بالتنسيق مع مجالس الخبراء.

يذكر أن هذا الاجتماع الثالث لعمداء بلديات الجنوب خلال الآونة الأخيرة، بعد اجتماعين آخرين عُـقد الأول في براك الشاطئ والثاني في سبها.

جانب من الحضور في الاجتماع

جانب من الحضور في الاجتماع