إزالة وسرقة 15 عامودا و1550 متر أسلاك كهرباء في زليتن والعزيزية

أسلاك كهرباء هوائية تعرضت للسرقة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، سرقة وإزالة 15 عامود كهرباء و1550 متر أسلاك من على خطوط نقل التيار بدائرتي توزيع زليتن والعزيزية، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن «مجموعة خارجة عن القانون قامت بإزالة وسرقة 15 عامودًا مع خط الجهاد تفريعة بن فايث مسافة 1100متر؛ مما تسبب في فقد التغذية لنحو 5 محولات، وذلك بإدارة توزيع زليتن».

وأكدت الشركة أيضًا «سرقة خط المعسكر من 30 الساعدية مسافة 450 مترًا بدائرة توزيع العزيزية التابعة لإدارة توزيع الجفارة»، وذلك في «تواصل أعمال سرقة أسلاك الكهرباء بعدد من المناطق دون أي رادع».