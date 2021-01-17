معيتيق يبحث آليات تنفيذ خطة تشغيل الشباب العاطلين

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق خلال لقائه فريق الخبراء الشباب، طرابلس، الأحد، 17 يناير 2021 (فيسبوك).

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ظهر اليوم الأحد، آليات تنفيذ خطة تشغيل الشباب العاطلين.

جاء ذلك خلال لقاء معيتيق، فريق الخبراء، الشباب المكلفين وضع استراتيجية وخارطة طريق تنفيذية لخطة تنمية برامج الشباب الباحثين عن العمل، وفق ما نشرته صفحة إدارة التواصل والإعلام بمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني على موقع «فيسبوك».

يشار إلى أن فريق العمل تم تشكيله تنفيذًا لمخرجات ورشة العمل التي عُـقدت شهر ديسمبر الماضي برعاية معيتيق حول قرار المجلس الرئاسي رقم 567 لسنة 2020 م بخصوص تشغيل وتدريب الشباب العاطلين عن العمل.