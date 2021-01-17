السائح يوجه مكاتب وإدارات مفوضية الانتخابات إلى زيادة وتيرة العمل والاهتمام بالتدريب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 05:53 مساء
اجتماع السائح مع مديري إدارات ومكاتب المفوضية. الأحد 17 يناير 2021. (مفوضية الانتخابات)

وجه رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، الإدارات والمكاتب التابعة للمفوضية في مختلف مناطق البلاد «إلى زيادة وتيرة العمل ووضع خارطة تتيح إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية في تنفيذ الاستحقاق المعلن في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021».

جاء توجيه السائح خلال الاجتماع الدوري الثاني مع مديري إدارات ومكاتب المفوضية، الذي عقد اليوم الأحد، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس بحضور عضو مجلس إدارة المفوضية عبدالحكيم الشعاب والمدير العام للمفوضية الدكتور يحيي الجديد.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبر موقعها على الإنترنت، إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة متطلبات العملية الانتخابية المرتقبة، والوقوف على مستوى جهوزية الإدارات والمكاتب التابعة للمفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة متطلبات المراحل التي تسبق يوم الاقتراع والتجهيز المبكر للانتخابات، فضلاً عن استعراض البرامج والنشاطات الموجهة في مجال التدريب والتوعية، التي من المقرر تنفيذها مع قرب الاستحقاق الانتخابي.

ودعا السائح، خلال الاجتماع، الإدارات والمكاتب بالمفوضية إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي ورفع كفاءة العاملين بالإدارات الفنية والعناصر المتعاونة وفق المعايير المعمول بها داخل المفوضية.

اجتماع السائح مع مديري إدارات ومكاتب المفوضية. الأحد 17 يناير 2021. (مفوضية الانتخابات)
اجتماع السائح مع مديري إدارات ومكاتب المفوضية. الأحد 17 يناير 2021. (مفوضية الانتخابات)
اجتماع السائح مع مديري إدارات ومكاتب المفوضية. الأحد 17 يناير 2021. (مفوضية الانتخابات)
اجتماع السائح مع مديري إدارات ومكاتب المفوضية. الأحد 17 يناير 2021. (مفوضية الانتخابات)
اجتماع السائح مع مديري إدارات ومكاتب المفوضية. الأحد 17 يناير 2021. (مفوضية الانتخابات)
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