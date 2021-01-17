ترحيب بريطاني وأوروبي بـ«التقدم» المحرز في اجتماع اللجنة الاستشارية بجنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 01:23 مساء
اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، 13 يناير 2021، (البعثة الأممية)

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون ترحيبه بـ«التقدم» الذي أحرزته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي عقدت اجتماعا في جنيف من الأربعاء الماضي حتى أمس السيت.

وقال هوبتون في تغريدة على موقع «تويتر» إن هذا التقدم يعد «خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة وطنية مُوّحدة، وللتحضير للانتخابات في ليبيا في ديسمبر القادم- 2021».

كما أثنى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسية ساباديل على اجتماع اللجنة، قائلا، عبر «تويتر» أيضا: «ألف مبروك لأعضاء اللجنة الاستشارية على عملهم وعلى توصلهم إلى مقترح. عمل وتقدم جيد».

وشدد على الحاجة إلى تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة، متابعا: «حان الوقت للجميع لمواصلة جهود الحكومة الموقتة المؤدية إلى الانتخابات في ليبيا».

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