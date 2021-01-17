شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 10:48 صباحا
محطة كهرباء مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية اليوم الأحد، قائلة إنها ستصل إلى أربع ساعات.

وأشارت الشركة إلى ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة، داعية إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة.

ومساء أمس، أعلنت الشركة سرقة اسلاك ضغط عالي على خط الجودي فرعية الجزائر لمسافة 300 متر، مما تسبب في فقد التغذية على محول واحد بمنطقة الاصفاح بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

إضافة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض من محطة فرعية الإطارات لمسافة 350 متر بمنطقة الاصفاح أيضاً، مما تسبب ذلك في فقد التغذية نحو محولين وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عشرة آلاف متظاهر ضد الكمامات وتدابير «كورونا» في النمسا
دولى
وليامز: ملتقى الحوار يصوت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة الموقتة الإثنين
ليبيا
الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب ...
رياضة محلية
فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: سقوط قاعدة عسكرية في نيجيريا بقبضة عناصر يعتقد أنها تابعة لـ«داعش»
دولى
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
أول رحلة لـ«طيران البراق» تصل إلى الإسكندرية من مطار بنينا
ليبيا
استعداد الولايات المتحدة لحفل تنصيب بايدن.. ترامب يختفي ووضع استثنائي منذ 150 ...
دولى
أصدقاء أم أعداء؟.. جدل حول تصريحات بومبيو بشأن إيران و«القاعدة»
دولى
المفوضية الأوروبية تدعم نقاشا قانونيا وسياسيا حول إصدار شهادة لقاح «كورونا»
دولى
«خلق آدم».. صورة في كتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات في السودان
عربى
«ذا تليغراف»: رفض الاستئناف في حكم إدانة المقرحي بـ«قضية لوكيربي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة للقرفة