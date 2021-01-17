وليامز تحدد 4 مهام للسلطة التنفيذية الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 01:15 صباحا
ستيفاني وليامز خلال مؤتمر صحفي بقصر الأمم المتحدة في جنيف، 16 يناير 2021. (الأمم المتحدة)

حددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، السبت، أربع مهام رئيسية للسلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، التي توصلت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي لآلية مقترحة لاختيارها.

وتتمثل المهمة الاولى لهذا السلطة، في توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، فيما سيكون إطلاق المصالحة الوطنية مهمتها الثانية، إضافة إلى مكافحة الفساد، وإعادة  الخدمات العامة في البلاد كافة، حسب ما أعلنت وليامز خلال مؤتمر صحفي.

- وليامز توضح تفاصيل مقترح اللجنة الاستشارية حول آلية اختيار السلطة الموقتة

وأكدت وليامز أن السلطة الموقتة «ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة ديمقراطيًا يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر من  العام الجاري»، وقالت:« مبادؤنا واضحة لا لبس فيها: سلطة تنفيذية موحدة موقتة قوامها أشخاص وطنيون ليبيون يريدون التشارك في المسؤولية بدلًا من تقاسم الكعكة».

وأضافت: «هذه السلطة التنفيذية الموقتة لديها ولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر»، وتابعت: «كان هدفنا تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي تجسد هذه المبادئ».

وشددت على أن الأمم المتحدة «لن تشارك بأي شكل من الأشكال» في تسمية هذه السلطة، مجددة تأكيدها على أن حل الأزمة في ليبيا ينبني على «حل ليبي-ليبي»، فيما يقتصر دور البعثة الأممية على «الدعم والتيسير».

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