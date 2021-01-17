سحب 12 مسحة «كورونا» من العاملين بحقل «الوفاء»

عنصر طبي تابع لفريق الرصد والاستجابة غدامس يشارك بسحب عينات للكشف عن فيروس «كورونا» من العاملين بحقل الوفاء النفطي، 16 يناير 2021. (صفحة الفريق بموقع فيسبوك)

سحب فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، السبت، 12 مسحة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» من العاملين في حقل «الوفاء» النفطي.

وجاء في بيان منشور على صفحة فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، إن «فريق الرصد2» سحب العينات بعدما قطع مسافة 300 كيلو مترا للوصول إلى الحقل، وذلك بهدف مساندة العاملين في الحقل على العمل في ظل «انتشار فيروس كورونا هناك».

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يذكر أن حقل الوفاء يقع على بعد حوالي 550 كلم جنوب غرب مدينة طرابلس، وجرى تشغيله عن طريق مشروع شراكة بين المؤسسة الوطنية وإيني شمال أفريقيا.

وحذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، من «عدم قدرة» النظام الصحي الليبي بـ«إمكاناته المحدودة» التعامل مع «زيادات متوقعة» في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا المستجد»، موضحًا أن الوضع الوبائي «يتفاقم» وسط «استهتار ملحوظ» في تعامل المواطنين مع الفيروس.

عنصران طبيان تابعان لفريق الرصد والاستجابة غدامس خلال سحب عينة للكشف عن فيروس «كورونا» من أحد العاملين بحقل الوفاء النفطي، 16 يناير 2021. (صفحة الفريق بموقع فيسبوك)