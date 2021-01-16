انطلاق الحملة الوطنية للعودة المدرسية في جنزور الأربعاء المقبل

اجتماع بمقر مركز مكافحة الأمراض في طرابلس لبحث إطلاق الحملة الوطنية للعودة المدرسية، 13 يناير 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، انطلاق الحملة الوطنية للعودة المدرسية تحت شعار «نعود بمسؤولية.. نعود بحذر»، من بلدية جنزور، الأربعاء المقبل.



وتحاكي الحملة نموذج يوم دراسي يطبق في كل البلديات، والسيناريوهات المحتملة في حال وجود حالات اشتباه أو إصابة، حيث يتولى فريق الرصد والتقصي توضيح آلية التبليغ بين وزارتي الصحة والتعليم في حكومة الوفاق، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

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وفي هذا الإطار، عُـقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض طرابلس، الأربعاء، اجتماع بخصوص سبل إطلاق الحملة، ووضع استراتيجية عمل موحدة تضمن عدم مساهمة عودة الدراسة في تفاقم الوضع الوبائي.

واعتمد وزير التعليم المكلّف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، نهاية ديسمبر، الخطة الدراسية وجدول مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2021-2020. وحددت الخطة 23 يناير موعدا لبداية العام الدراسي لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، والثاني من يناير لعودة الدراسة التمهيدية للصفوف الدراسية من الأول إلى السادس.

اجتماع بمقر مركز مكافحة الأمراض في طرابلس لبحث إطلاق الحملة الوطنية للعودة المدرسية، 13 يناير 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)