وليامز: ملتقى الحوار يصوت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة الموقتة الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 08:35 مساء
ستيفاني وليامز. (الإنترنت)

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، السبت، دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعضاء ملتقى الحوار السياسي للتصويت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة التنفيذية الموقتة يوم الإثنين، الموافق 18 يناير، على أن يجرى التصويت على مدار 24 ساعة، وإعلان النتائج فور الانتهاء من فرز الأصوات في 19 يناير.

وقالت وليامز في مؤتمر صحفي: «سيتم إجازة الآلية المقترحة حال حصولها على 63% من أصوات المشاركين في التصويت، وحال عدم حصولها على هذه النسبة ستعقد جولة ثانية من التصويت بعد يومين، والعتبة المطلوبة للاتفاق في هذه الجولة هي 50%+1».

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