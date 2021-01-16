وليامز توضح تفاصيل مقترح اللجنة الاستشارية حول آلية اختيار السلطة الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 08:10 مساء

اعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، السبت، إنه بناءً على المقترح الذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة، سيقوم كل مجمع انتخابي على حدى بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار 70%.

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي، إنه حال تعذر ذلك فسيتم التوصل إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم كل قائمة مكونة من أربعة أشخاص كلًا منهم يحدد المنصب الذي يترشح له أي رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، أو رئاسة الوزراء.

وأضافت إنه لكي تدخل القائمة التوصيت في قاعة ملتقى الحوار السياسي يجب أن تحصل على 17 تذكية: 8 من الغرب و6 من الشرق و3 من الجنوب، على أن تفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بنسبة 50%+1 في الجلسة العامة.

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