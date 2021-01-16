إصابتان جديدتان و5 حالات شفاء من «كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 07:15 مساء
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، السبت، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات شفاء من الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 336 حالة بينها ثلاث حالات نشطة، و290 شفاء، و43 وفاة، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الاستشارية بموقع «فيسبوك».

- النجار يتوقع «زيادة ملحوظة» في إصابات «كورونا».. ويحذر: النظام الصحي «تحت الضغط»

والأسبوع الماضي، حذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، من «عدم قدرة» النظام الصحي الليبي بـ«إمكاناته المحدودة» على التعامل مع «زيادات متوقعة» في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا المستجد»، موضحًا أن الوضع الوبائي «يتفاقم» وسط «استهتار ملحوظ» في تعامل المواطنين مع الفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب ...
رياضة محلية
فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: سقوط قاعدة عسكرية في نيجيريا بقبضة عناصر يعتقد أنها تابعة لـ«داعش»
دولى
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
أول رحلة لـ«طيران البراق» تصل إلى الإسكندرية من مطار بنينا
ليبيا
استعداد الولايات المتحدة لحفل تنصيب بايدن.. ترامب يختفي ووضع استثنائي منذ 150 ...
دولى
أصدقاء أم أعداء؟.. جدل حول تصريحات بومبيو بشأن إيران و«القاعدة»
دولى
المفوضية الأوروبية تدعم نقاشا قانونيا وسياسيا حول إصدار شهادة لقاح «كورونا»
دولى
«خلق آدم».. صورة في كتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات في السودان
عربى
«ذا تليغراف»: رفض الاستئناف في حكم إدانة المقرحي بـ«قضية لوكيربي»
ليبيا
أخيرًا.. الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يظهر للنور في 25 يناير
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تخوف دولي من ضياع «الفرصة الأخيرة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«واتساب» تؤجل العمل بشروط الاستخدام الجديدة