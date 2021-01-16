إصابتان جديدتان و5 حالات شفاء من «كورونا» في الكفرة

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، السبت، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات شفاء من الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.



وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 336 حالة بينها ثلاث حالات نشطة، و290 شفاء، و43 وفاة، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الاستشارية بموقع «فيسبوك».

- النجار يتوقع «زيادة ملحوظة» في إصابات «كورونا».. ويحذر: النظام الصحي «تحت الضغط»



والأسبوع الماضي، حذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، من «عدم قدرة» النظام الصحي الليبي بـ«إمكاناته المحدودة» على التعامل مع «زيادات متوقعة» في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا المستجد»، موضحًا أن الوضع الوبائي «يتفاقم» وسط «استهتار ملحوظ» في تعامل المواطنين مع الفيروس.