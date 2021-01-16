الناخبون يواصلون التوافد للاقتراع في الانتخابات المحلية بصبراتة وتاجوراء (صور)

جانب من المشاركة في الانتخابات في تاجوراء. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

واصل الناخبون في بلديتي صبراتة وتاجوراء التوافد إلى المراكز الانتخابية حتى عصر اليوم السبت للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية أن نسبة المشاركة بلغت حتى الواحدة ظهر اليوم 12% في صبراتة، و11 % في تاجوراء.

وزار رئيس اللجنة سالم بن تاهية، وفريق مرافق له لجانا انتخابية في البلديتين، لمتابعة سير الانتخابات، فيما توقع أن تغلق اللجان أبوابها في السابعة مساء.

ويحق لـ23 ألفا و565 شخصا (مسجلين)، أن يصوتوا في الانتخابات ببلدية تاجوراء، موزعين إلى 31 مركزا انتخابيا، بينما في صبراتة يحق لـ24 ألفا و168 شخصا التصويت في 22 مركزا انتخابيا.

جانب من تأمين الانتخابات في تاجوراء. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

ناخب يدلي بصوته في الانتخابات المحلية بصبراتة، (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

ناخب يدلي بصوته في الانتخابات المحلية بتاجوراء، (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

إجراءات وقائية في الانتخابات المحلية بتاجوراء، (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

جانب من المشاركة في الانتخابات في تاجوراء. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)