«الأرصاد»: احتمال سقوط أمطار على غالب مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 11:00 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار على غالب مناطق شمال ليبيا اليوم السبت، خصوصا على مناطق الشمال الشرقي، مضيفا أن هذه الأمطار ستصحبها خلايا من السحب الرعدية، فيما يتوقع أن تهب رياح غربية نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خصوصا الليلة وصباح غد الأحد، تصحبها خلايا من السحب الرعدية قد تكون جيدة على بعض المناطق.
- الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى ما بين 15 و18 درجة، ولا تتجاوز 13 درجة على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- فرصة سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق أجدابيا- سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما يتسبب في تراكم المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية.
- الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الساحلية تتجاوز سرعتها 50 كم/ ساعة.
- درجات الحرارة القصوى: ما بين 13 و18 درجة على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 16 و20 درجة.

الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 و22 درجة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية، السبت، 16 يناير 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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