بنغازي: ضبط متهمين من تشكيل عصابي متخصص بالسرقة ويرتدي أعضاؤه ملابس عسكرية

سيارة ضبط مع المتهمين بالسطو المسلح في بنغازي. (مديرية الأمن).

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخصين ينتميان إلى تشكيل عصابي يقوم بعمليات سطو مسلح، ويرتدي أعضاؤه ملابس عسكرية أثناء تنفيذ الجرائم.

وأوضحت المديرية، مساء الجمعة، أن المتهمين عثر بحوزتهما على بعض المسروقات، ومنها سيارة، كما اعترفا بارتكاب عدد من قضايا السلب بقوة السلاح خصوصا ضد العمالة الأجنبية؛ فيما تم تحديد هوية باقي التشكيل، على أن يتم ضبطهم في القريب العاجل، وفق المديرية.

ووردت معلومات وشكاوى إلى قسم شرطة النجدة والتحري الجنائي بمديرية الأمن عن وقوع عمليات سطو مسلح في عدة مناطق وبالأخص منطقة الحي الجامعي وأرض شبنة وحي السلام، إذ إن التشكيل كان يتعدى على الأشخاص، ويدعي أعضاؤه بأنهم عسكريون مكلفون بالأمن.

وأشارت إلى أنه تم القبض على المتهمين بعد تحديد هوية التشكيل ومكانه بعد 15 يوما من العمل.