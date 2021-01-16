«داخلية الوفاق» تكشف لغز جثة الفتاة المحروقة في باطن الجبل

دورية أمن تابعة لمديرية أمن السهل الغربي. (فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، الجمعة، العثور على جثة فتاة محروقة مرمية أمام مسجد في مدينة تيجي بباطن الجبل والقبض على الجاني بعد ساعات من اكتشاف الجريمة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى «ورود بلاغ لقسم البحث الجنائي بباطن الجبل بمديرية أمن السهل الغربي بشأن العثور على الجثة فجر الجمعة».

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ولفتت إلى «التعرف على الجاني وإلقاء القبض عليه في طرابلس بطريق السبعة من قبل احدى دوريات الدعم المركزي بطرابلس وذلك بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي».

وجرى تسليم الجاني إلى مديرية أمن السهل الغربي لاستكمال التحقيق معه ومعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة، واستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله، وفق الوزارة.