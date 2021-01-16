«نعود بمسؤولية ..نعود بحذر» حملة وطنية للعودة المدرسية الأربعاء المقبل

اجتماع في المركز الوطني لمكافحة الأمراض لبحث إطلاق الحملة المدرسية. (فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إطلاق الحملة الوطنية للعودة المدرسية من بلدية جنزور يوم الأربعاء المقبل تحت شعار (نعود بمسؤولية .. نعود بحذر).

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الماضي بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر المركز، حيث جرى بحث ترتيبات الجملة والتي ستتكاثف فيها الجهود لوضع استراتيجية عمل موحدة تضمن عدم مساهمة عودة الدراسة في تفاقم الوضع الوبائي.

اقرأ أيضا: البكوش: الوضع الوبائي مستقر ويسمح بعودة الطلاب إلى المدارس

ومن المقرر إجراء محاكاة لنموذج يوم دراسي يطبق في كل البلديات والسيناريوهات المحتملة في حالة وجود حالات اشتباه او إصابة، ويتولي فريق الرصد والتقصي توضيح آلية التبليغ والتعاون بين وزرتي الصحة والتعليم.

ضم الاجتماع مكتب الرعاية الصحية الأولية، وفريق من الرصد والتقصي ببلدية جنزور، وبعض أقسام إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ويوم الأربعاء، قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا التابعة لحكومة الوفاق الدكتور خليفة البكوش إن الوضع الوبائي مستقر منذ أسابيع ويمكن استغلال الأمر من أجل عودة الطلاب للمدارس.