«بلدي» الزهراء يفرض إغلاقا تاما 10 أيام

مقر مركز العزل الصحي ببلدية الزهراء. (الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي الزهراء (غرب العاصمة طرابلس) فرض إغلاق تام لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة إلى السادس والعشرين من يناير المقبل في المدينة، نظرًا لازدياد حالات الإصابة بفيروس «كورونا»

واستثنى القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه «لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة للدور الثاني، والمراكز الصحية، ووحدات الرعاية الصحية، والصيدليات، والعيادات، والمخابز، ومحلات المواد الغذائية مع مراعاة اتخاذ التدابير الاحترازية. ودعا القرار «الجهات الأمنية والضبطية و الحرس البلدي إلى تخاذ كافة الإجراءات القانونية حبل المخالفين».

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وفي آخر حصيلة مسجلة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 583 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس. ليبلع إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 108 آلاف و17 حالة، منها 21 ألفا و298 نشطة، و85 ألفا و68 متعافى، في حين توفي 1651 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.