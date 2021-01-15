«تسييري طبرق» يعلن عن عدد من المشروعات الخدمية في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 10:28 مساء
أحد مشروعات التطوير في طبرق. (المجلس التسييري طبرق)

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال العام 2021 بالمدينة. 

وأشار إلى ترميم الطريق ما بين التحريات إلى نادي المختار بحي المنارة خلال الأيام القادمة، ورصف وترميم طريق باب درنة في كل الحارات من مفترق سلامة إلى مفترق السنينات.

ونوه بخطط للبدء في رصف الطريق المؤدي إلى عيادة السكر في حي الزهور، وطريق الشراع بشكل مزدوج متكامل بالإنارة والأرصفة والتشجير من الجزيرة الجديدة بالقرب من مدخل فندق دار السلام إلى جزيرة الميناء.

وأعلن تركيب الإنتر لوك في ساحات وقوف السيارات امام الجوازات وبالقرب من المسجد العتيق وأسفل الكوبري، ومن المنتظر إزالة الحديد من على الكوبري وسيتم وضع سد من الخرسانة المسلحة.

ومن بين المشاريع الأخرى، البدء في صيانة مبنى الخزانة الديوان الملكي السابق، وتركيب الإنارة من الجامعة العربية إلى حي المنارة كذلك وسط المدينة، وصيانة وتطوير مبنى المجلس البلدي.

ولفت إلى رصد مبلغ 600 ألف دينار لتركيب المبخر الرابع لمحطة التحلية، فيما من المقرر الإنتهاء من مشروع الكورنيش بالكامل قبل رمضان، مشيرا إلى الشروع في مشروع قنوات تصريف الأمطار بمواسير كبيرة القطر، وصيانة محطات الرفع وسيتم التخلص من المياه السوداء وعدم وصولها إلى البحر، وتنسيق وتجميل المنطقة المقابلة للكورنيش أسفل فندق سان جورج، وإنشاء حديقة أطفال و«ملاهي» أمام الكورنيش.

وأكد البيان أن هناك «طرقا في المنطقة الصناعية والمشروع في لجنة العطاءات»، بينما من المنتظر عقد اجتماع في طبرق الأحد المقبل مع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق بخصوص طرق الشهيد عبدالفتاح يونس، وشيخ الشهداء عمر المختار، وحي عبدالمنعم رياض، وطريق التسليح لأن هذه المشاريع تابعة لهيئة الإسكان والمرافق.

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