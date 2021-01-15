انتشال جثة مجهولة الهوية في فدراج شرق بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 08:54 مساء
العثور على جثة مجهولة الهوية في فدراج شرق بني وليد, 15 يناير 2021. (جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة بني وليد)

قال عضو جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة، إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل مساء اليوم الجمعة، جثة مجهولة الهوية في منطقة فدراج شرقي بني وليد، بعد تلقيه بلاغا عنها من أحد المواطنين.

وأوضح بن لامة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام لحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، موضحا أنه بعد الكشف المبدئي عليها تبين أنها تعود لأحد المهاجرين غير القانونيين من الجنسية الأفريقية. 

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر للوصول إلى الشواطئ الليبية قادمين من جنوب البلاد.

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