اختتام الامتحانات النهائية للسنة الثالثة بمعهد النفط للتأهيل والتدريب

اختتام الامتحانات النهائية للسنة الثالثة بمعهد النفط للتأهيل والتدريب, 14 يناير 2021. (معهد النفط للتأهيل والتدريب)

أعلن معهد النفط للتأهيل والتدريب عن اختتام الامتحانات النهائية للسنة الثالثة من جميع التخصصات بمعهد النفط للتأهيل والتدريب للعام التدريبي 2019-2020، أمس الخميس.

واستؤنف العام التدريبي في منتصف ديسمبر الماضي، وسط ظروف استثنائية بسبب انتشار جائحة «كورونا».

واتخذت لجنة الإدارة وكل الإدارات والمنسقيات والأقسام والوحدات التنظيمية بالمعهد الإجراءات الاحترازية اللازمة، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط ولجان الطوارئ التابعة لضمان استكمال العام التدريبي في ظروف صحية وتنظيمية طيبة، بحسب بيان للمعهد اليوم.

اختتام الامتحانات النهائية للسنة الثالثة بمعهد النفط للتأهيل والتدريب, 14 يناير 2021. (معهد النفط للتأهيل والتدريب)