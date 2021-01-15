«بعد رفض الاستئناف».. عائلة المقرحي تلجأ إلى المحكمة العليا البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 02:53 مساء
حطام طائرة «بان أميركان 103» التي جرى تفجيرها فوق قرية لوكيربي الإسكتلندية في العام 1988، (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت عائلة عبدالباسط المقرحي عن حزنها لقرار المحكمة العليا الإسكتلندية رفض الاستئناف في إدانته في قضية اعتداء لوكيربي في العام 1988.

وكشفت العائلة عن نيتها اللجوء إلى المحكمة العليا البريطانية في غضون 14 يوما، حسب وكالة «فرانس برس»، اليوم الجمعة.

وخلصت المحكم الإسكتلندية، في حيثيات القرار، إلى أن المقرحي «ارتكب أسوأ فظاعة إرهابية في تاريخ بريطانيا».

وسعت أسرة المقرحي إلى إلغاء الحكم الصادر العام 2001، منذ وفاته قبل أكثر من ثماني سنوات، حيث طعنت عليه استنادا إلى أن «الأدلة الرئيسية حجبت عن الدفاع»، ما يعني أن المقرحي لم يحصل على محاكمة عادلة.

وانفجرت الرحلة الجوية «بان آم 103»، فوق لوكيربي في ديسمبر العام 1988، ما أسفر عن «مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 259، إضافة إلى 11 شخصًا على الأرض».

وأدين المقرحي بموجب القانون الإسكتلندي في محاكمة خاصة في هولندا العام 2001، بعد سنوات من الخلاف الدبلوماسي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وليبيا بشأن تسليمه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مرشح المعارضة الأوغندية في الانتخابات الرئاسية يؤكد فوزه رغم «التزوير والعنف»
دولى
مسؤول أميركي بهيئة مكافحة الإرهاب: نفتقر إلى قوانين ضد المتطرفين والإرهابيين في ...
دولى
مسؤول أميركي بهيئة مكافحة الإرهاب: نفتقر إلى قوانين ضد المتطرفين والإرهابيين في ...
دولى
أخيرًا.. الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يظهر للنور في 25 يناير
رياضة محلية
شبهها بـ«الفيل».. لافروف يهاجم تصرفات واشنطن وحلفائها في ليبيا
ليبيا
تقرير «أوبك»: الإنتاج الليبي قفز بمقدار 136 ألف برميل يوميا في ديسمبر
ليبيا
«إف بي آي» حذر من «مظاهرات مسلحة» قبيل تنصيب بايدن
دولى
العدد 269 من جريدة «الوسط»: محاولات لاختراق عثرات الحوار الليبي في جنيف.. ولقاح ...
ليبيا
الأمم المتحدة تطالب واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لتفادي حدوث ...
عربى
مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
رياضة عالمية
هيئة أوروبية تعتمد نوعا من الحشرات غذاءً للبشر
كوجينة
علامة تحذيرية لـ«القاتل الصامت» صباحا
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين يحتاجها جسمك