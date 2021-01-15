طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن ومصراتة

فحص عينات بمختبر مركز مكافحة الأمراض فرع سبها، (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، منها 269 حالة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيا بـ 52 حالة، ثم مصراتة بـ 48 حالة مخالطة، و34 حالة في الزاوية المركز، و30 حالة في سرت، و21 حالة في الماية، و18 حالة في الخمس، و13 حالة في الشاطئ، و9 حالات في كل من غريان وسواني بن آدم، و8 حالات في جنزور، و6 حالات في كل من الزاوية الغرب وسبها، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى 5 حالات في كل من أجدابيا وطبرق وبني وليد والعجيلات وصبراتة، و4 حالات في كل من الزاوية الجنوب والرياينة، و3 حالات في كل من باطن الجبل والجفارة والقره بوللي، وحالتين في كل من السائح والسبيعة وتراغن وقصر الأخيار والزهراء والجميل ويفرن، وحالة واحدة في كل من ترهونة والعزيزية ودرنة وسوق الخميس امسيحل.

وتماثل للشفاء 823 مصابا، بينهم 693 حالة في طرابلس، وحالتان في كل من مسلاتة وأجدابيا، و27 حالة في مصراتة، و18 حالة في العجيلات، و13 حالة في السبيعة، و7 حالات في سبها، وحالة في درنة، و12 حالة في صبراتة، و6 حالات في السائح، و25 حالة في زليتن، و17 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفى 6 آخرين منهم حالتان في الخمس، وحالة في كل من الزاوية الغرب ومصراتة وتراغن ودرنة.