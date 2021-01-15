«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 25 و30 عقدة، ستؤثر على الساحل من طرابلس إلى بنغازي غدا السبت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح ارتفاع الموج بين ثلاثة وأربعة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية تصل سرعتها إلى 25 عقدة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة غدا.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر، ويصل إلى ثلاثة أمتار على ساحل سرت.

- درجة الحرارة 17 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.