«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من طرابلس إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 11:31 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 25 و30 عقدة، ستؤثر على الساحل من طرابلس إلى بنغازي غدا السبت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح ارتفاع الموج بين ثلاثة وأربعة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية تصل سرعتها إلى 25 عقدة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة غدا.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر، ويصل إلى ثلاثة أمتار على ساحل سرت.
- درجة الحرارة 17 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب، مع سقوط أمطار جيدة، يصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح غربية إلى شمالية شرقية، تصل سرعتها غدا إلى 30 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.5 متر، ويصل إلى أربعة أمتار غدا على ساحل الجبل الأخضر.
- درجة الحرارة 18 درجة مئوية والرؤية جيدة، وتكون متوسطة إلى رديئة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

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