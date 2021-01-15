«استشارية مكافحة كورونا» توصي بتشديد الإجراءات الاحترازية على المنافذ الحدودية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 02:00 صباحا
عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» بتشديد الإجراءات الاحترازية بالمنافذ الحدودية، تحسبا للحالة الوبائية في الدول المجاورة. 

وقالت اللجنة، التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان عقب إجتماع طارئ الخميس إن «الإجراءات الاحترازية قد تفرض علينا في وقت لاحق إيقاف السفر خارج البلاد لغرض السياحة لفترة محدودة».

وأضاف البيان «نظرا لوجود سلالة جديدة لفيروس كورونا في الدول المجاورة، عليه توصي اللجنة العلمية الاستشارية المواطنين الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى بالمناشط الآتي: صالات الأفراح والمناسبات الاجتماعية والمقاهي والمطاعم. ونوصي بمنع التجمعات في المصارف والداوئر الحكومية».

وحذرت اللجنة من «سوء الوضع الوبائي في حال عدم إلتزام المواطنين بكافة الارشادات، والذي بدوره يؤثر سلبا على النظام الصحي، مما يزيد من عدد الوفيات والمرضى».

وفي آخر حصيلة لإصابات الوباء في البلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أول من أمس الأربعاء. فيما تماثل للشفاء 934 مصابا، في حين توفي 16 آخرون، حسب بيان المركز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تطالب واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لتفادي حدوث ...
عربى
مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
رياضة عالمية
هيئة أوروبية تعتمد نوعا من الحشرات غذاءً للبشر
كوجينة
«كورونا» يعيد فرض الإغلاق عالميا.. واجتماع طارئ لمنظمة الصحة لدراسة النسخ ...
دولى
«سناب شات» تغلق حساب ترامب بصورة نهائية
دولى
تونس تحيي الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي وسط إغلاق تام
عربى
بلجيكا توافق لأول مرة على اقتطاع أموال ليبية مجمدة لصالح «الأمير»
ليبيا
رئيس «تويتر» يعتبر قرار حظر ترامب يشكل «إخفاقا» ويرسي «سابقة خطيرة»
دولى
وفاة صفوت الشريف آخر رئيس مجلس شورى في عصر مبارك
عربى
وليامز: اللجنة الاستشارية تستهدف الخروج بصيغة تشاركية لسلطة موقتة وليس تقاسم ...
ليبيا
عميد بني وليد: تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمتضررين من أحداث 2011 بحساب...
ليبيا
ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة صينية تقرر طرح سيارة منافسة لـ«لاند كروزر» (فيديو)