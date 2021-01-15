«استشارية مكافحة كورونا» توصي بتشديد الإجراءات الاحترازية على المنافذ الحدودية

عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» بتشديد الإجراءات الاحترازية بالمنافذ الحدودية، تحسبا للحالة الوبائية في الدول المجاورة.

وقالت اللجنة، التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان عقب إجتماع طارئ الخميس إن «الإجراءات الاحترازية قد تفرض علينا في وقت لاحق إيقاف السفر خارج البلاد لغرض السياحة لفترة محدودة».

وأضاف البيان «نظرا لوجود سلالة جديدة لفيروس كورونا في الدول المجاورة، عليه توصي اللجنة العلمية الاستشارية المواطنين الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى بالمناشط الآتي: صالات الأفراح والمناسبات الاجتماعية والمقاهي والمطاعم. ونوصي بمنع التجمعات في المصارف والداوئر الحكومية».

وحذرت اللجنة من «سوء الوضع الوبائي في حال عدم إلتزام المواطنين بكافة الارشادات، والذي بدوره يؤثر سلبا على النظام الصحي، مما يزيد من عدد الوفيات والمرضى».

وفي آخر حصيلة لإصابات الوباء في البلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أول من أمس الأربعاء. فيما تماثل للشفاء 934 مصابا، في حين توفي 16 آخرون، حسب بيان المركز.