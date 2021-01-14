السعودية تشترط على مواطنيها «إذنا مسبقا» للسفر إلى ليبيا بنهاية مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 10:04 مساء
طائرة تابعة لخطوط الطيران السعودية. (الإنترنت)

أدرجت وزارة الداخلية السعودية، ليبيا ضمن قائمة من 12 دولة تحذر السفر إليها اعتبارا من أواخر مارس موعد الترخيص لمواطنيها بالسفر إلى الخارج وذلك بدعوى الوضع الأمني وجائحة «كوفيد 19».

وحذرت الداخلية السعودية اليوم الخميس إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 8 يناير 2021 بشأن السماح بالسفر خارج المملكة والقدوم إليها ابتداءً من تاريخ 31 مارس القادم، المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا، وسورية، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء).

وأرجعت السلطات السعودية منع رعاياها من السفر إلى تلك الدول وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية إلى «الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في هذه الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس»، مشيرة أيضا إلى «أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها».

اقرأ أيضا: بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي في موسكو تطورات الوضع في ليبيا

كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك. يشار أن المملكة العربية السعودية، أعلنت يوم 8 يناير السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج والعودة إليها ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وكذلك فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداء من نهاية شهر مارس.

وفي شهر مايو 2014، علقت السفارة السعودية وقنصليتها أعمالها بالكامل في طرابلس نتيجة للأوضاع الأمنية التي مرت بها ليبيا آنذاك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تطالب واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لتفادي حدوث ...
عربى
مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
رياضة عالمية
هيئة أوروبية تعتمد نوعا من الحشرات غذاءً للبشر
كوجينة
«كورونا» يعيد فرض الإغلاق عالميا.. واجتماع طارئ لمنظمة الصحة لدراسة النسخ ...
دولى
«سناب شات» تغلق حساب ترامب بصورة نهائية
دولى
تونس تحيي الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي وسط إغلاق تام
عربى
بلجيكا توافق لأول مرة على اقتطاع أموال ليبية مجمدة لصالح «الأمير»
ليبيا
رئيس «تويتر» يعتبر قرار حظر ترامب يشكل «إخفاقا» ويرسي «سابقة خطيرة»
دولى
وفاة صفوت الشريف آخر رئيس مجلس شورى في عصر مبارك
عربى
وليامز: اللجنة الاستشارية تستهدف الخروج بصيغة تشاركية لسلطة موقتة وليس تقاسم ...
ليبيا
عميد بني وليد: تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمتضررين من أحداث 2011 بحساب...
ليبيا
ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة صينية تقرر طرح سيارة منافسة لـ«لاند كروزر» (فيديو)