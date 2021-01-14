السعودية تشترط على مواطنيها «إذنا مسبقا» للسفر إلى ليبيا بنهاية مارس

طائرة تابعة لخطوط الطيران السعودية. (الإنترنت)

أدرجت وزارة الداخلية السعودية، ليبيا ضمن قائمة من 12 دولة تحذر السفر إليها اعتبارا من أواخر مارس موعد الترخيص لمواطنيها بالسفر إلى الخارج وذلك بدعوى الوضع الأمني وجائحة «كوفيد 19».

وحذرت الداخلية السعودية اليوم الخميس إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 8 يناير 2021 بشأن السماح بالسفر خارج المملكة والقدوم إليها ابتداءً من تاريخ 31 مارس القادم، المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا، وسورية، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء).

وأرجعت السلطات السعودية منع رعاياها من السفر إلى تلك الدول وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية إلى «الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في هذه الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس»، مشيرة أيضا إلى «أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها».

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كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك. يشار أن المملكة العربية السعودية، أعلنت يوم 8 يناير السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج والعودة إليها ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وكذلك فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداء من نهاية شهر مارس.

وفي شهر مايو 2014، علقت السفارة السعودية وقنصليتها أعمالها بالكامل في طرابلس نتيجة للأوضاع الأمنية التي مرت بها ليبيا آنذاك.