المفوضية العليا تتابع عمل مكاتب الإدارة الانتخابية في الشاطئ وأوباري

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 14 يناير 2021, 07:50 مساء
اجتماع عضو مجلس مفوضية الانتخابات مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية في أوباري. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أجرى عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر وامر، زيارة إلى مكتبي الإدارة الانتخابية في كل من الشاطئ وأوباري جنوب غرب البلاد لمتابعة العمل فيها.

وقال وامر لـ«بوابة الوسط» إنه قام اليوم الخميس بزيارة ميدانية إلى مكتب الإدارة الانتخابية في أوباري من أجل الوقوف على العراقيل والمشاكل التي يعاني منها المكتب وبحث سبل حلحلتها.

وأضاف وامر أنه قام أيضا أمس الأربعاء بزيارة ميدانية إلى مكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ للوقوف والاطلاع على مبنى المكتب الواقع بمنطقة برقن بعد استكمال عملية الصيانة.

وأوضح وامر أنه اجتمع مع رئيس المكتب الإدارة الانتخابية الشاطئ محمد الغول، واستمع منه إلى المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المكتب استعدادا للاستحقاقات القادمة، مشيرا إلى أنه أحد المكاتب المستحدثة التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعقد مسؤولو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال الفترة الماضية جلسة حوارية مع ممثلي وسائل الإعلام في مدينة سبها.

اجتماع عضو مجلس مفوضية الانتخابات مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية في الشاطئ. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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