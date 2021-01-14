باشاغا يزور ترهونة ويلتقي مسؤولي المدينة ويتفقد المقابر الجماعية بمشروع الربط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 06:18 مساء
زيارة باشاغا إلى مدينة ترهونة. الخميس 14 يناير 2021. (وزارة الداخلية)

زار المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، مدينة ترهونة والتقى مسؤولي المدينة وقيادات أمنية واجتماعية، كما أجرى جولة تفقدية للمقابر الجماعية لضحايا الحرب التي عثر عليها بمشروع الربط في المدينة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا كان في استقباله لدى وصوله ترهونة كل من مدير الأمن عميد نورالدين مشعال، ورئيس المجلس التسييري للبلدية محمد الكشر، ورئيس وأعضاء حكماء وأعيان ومشايخ ترهونة، وعدد من مسؤولي القطاعات بمدينة ترهونة، وعدد من ضباط وضباط صف بمديرية أمن ترهونة.

وأضافت الوزارة أن باشاغا عقد خلال الزيارة اجتماعًا بمسؤولي المدينة الذين كانوا في استقباله. وأكد خلاله «أن مدينة ترهونة مُصابها جلل وهي قادرة على تضميد جراحها بسواعد أبنائها الخيرين».

وقال باشاغا في كلمته بالاجتماع «نحن في وزارة الداخلية بذلنا وما زلنا نبذل المزيد من المجهودات لإنهاء كافة مشاكل المدينة، ولعل أبرزها معرفة مصير المفقودين والتعرف على الضحايا نتيجة أعمال عصابات الكاني الإجرامية في حق أهالي مدينة ترهونة»، مشددا «على ضرورة ملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص».

وأضافت وزارة الداخلية أن الاجتماع شهد إلقاء «عديد الكلمات التي ثمنت مجهودات باشاغا وزير الداخلية المفوض في رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد ولملمة جراح أهالي المدينة عقب حقبة سوداء عاشوها تحت سياط عصابة مجرمة خارجة عن القانون».

وعقب الاجتماع مع المسؤولين المحليين وقيادة ترهونة تفقد المفوض بوزارة الداخلية المقابر الجماعية لضحايا الحرب التي عثر عليها بمنطقة مشروع الربط في ترهونة.

واستمع باشاغا خلال جولة إلى شروح وافية من قبل مسؤولي الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين حول المراحل التي تمر بها عملية إخراج الجثامين وتعرف ذويها عليها من خلال الطرق المتبعة بالخصوص.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن زيارة باشاغا تخللتها جولة إلى المقر الجديد لمديرية أمن ترهونة شملت المكاتب والأقسام والإدارات الجديدة التابعة للمديرية.

اجتماع باشاغا مع مسؤولي وقيادات ترهونة المحلية والأمنية والاجتماعية. الخميس 14 يناير 2021. (وزارة الداخلية)
زيارة باشاغا إلى مدينة ترهونة. الخميس 14 يناير 2021. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا مع مسؤولي وقيادات ترهونة المحلية والأمنية والاجتماعية. الخميس 14 يناير 2021. (وزارة الداخلية)
زيارة باشاغا للمقابر الجماعية بمشروع الربط في ترهونة. الخميس 14 يناير 2021. (وزارة الداخلية)
زيارة باشاغا للمقابر الجماعية بمشروع الربط في ترهونة. الخميس 14 يناير 2021. (وزارة الداخلية)
زيارة باشاغا للمقابر الجماعية بمشروع الربط في ترهونة. الخميس 14 يناير 2021. (وزارة الداخلية)
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