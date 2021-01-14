اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي تواصل اجتماعاتها في جنيف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 05:49 مساء
اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بقصر الأمم المتحدة في جنيف، 13 يناير 2021، (البعثة الأممية)

تواصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الخميس، اجتماعاتها في قصر الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، وفق ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

وبدأت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاتها صباح أمس الأربعاء في جنيف وتستمر حتى السبت القادم لـ«مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى» بحسب البعثة.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، خلال افتتاحها اجتماعات، الأربعاء، أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي تهدف إلى «الخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية موقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي وليس صيغة لتقاسم السلطة كما اعتقد البعض».

- وليامز تؤكد صعوبة تنفيذ الميزانية الموحدة دون «توحيد» السلطة
- وليامز: لن أقبل بوجود دور للبعثة في تسمية السلطة الموقتة
- البعثة الأممية: اجتماع اللجنة الاستشارية مستمر حتى السبت.. وموعد الانتخابات لا يمكن التخلي عنه
- وليامز: اللجنة الاستشارية تستهدف الخروج بصيغة تشاركية لسلطة موقتة وليس تقاسم السلطة

وأوضحت أنها قررت تشكيل اللجنة جراء عدم إحراز «أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة» منذ اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في تونس، التي أقرت خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحّدة، وموعد للانتخابات.

وقالت: «لا يمكننا النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة دون إطار زمني، لأن ترف الوقت ليس ممكنًا بعد الآن، ولهذا ارتأينا أن يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر لإعطاء الفرصة لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع للتوافق وتقديم التنازلات والتطمينات».

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