حمودة سيالة يدعو إلى «موقف أفريقي إيجابي موحد» تجاه الأزمة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 03:47 مساء
من انعقاد الملتقى الليبي- الأفريقي في طرابلس، بحضور حمودة سيالة، 14 يناير 2021. (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)

دعا رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة أحمد سيالة، الخميس، إلى ضرورة اتخاذ «موقف أفريقي إيجابي موحّد تجاه الأزمة في ليبيا».

جاء ذلك خلال لقاء حمودة سيالة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبيا والمشاركين في الملتقى الليبي- الأفريقي الذي عُقد بمقر مجلس النواب «ريكسوس» بالعاصمة طرابلس اليوم، حسب بيان منشور على صفحة المجلس بموقع «فيسبوك».

- عقد الملتقى الليبي الأفريقي في طرابلس بحضور السراج

وأكد سيالة «أهمية العلاقات الليبية- الأفريقية»، ودعم مجلس النواب للتوجه باتخاذ «موقف أفريقي إيجابي موحّد تجاه الأزمة في ليبيا».

وانطلق الملتقى الليبي- الأفريقي صباح اليوم، بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، وسفراء وممثلين عن الدول الأفريقية.

وفي كلمته خلال الملتقى، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد البقي، أهمية العلاقات التي تربط ليبيا بالدول الأفريقية، مشيرًا إلى انخفاضها عقب العام 2011، مُرجعا ذلك إلى حالة عدم الاستقرار، وتداعيات التدخلات الخارجية.

من انعقاد الملتقى الليبي- الأفريقي في طرابلس، بحضور حمودة سيالة، 14 يناير 2021. (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)
من انعقاد الملتقى الليبي- الأفريقي في طرابلس، بحضور حمودة سيالة، 14 يناير 2021. (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)
من انعقاد الملتقى الليبي- الأفريقي في طرابلس، بحضور حمودة سيالة، 14 يناير 2021. (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)
من انعقاد الملتقى الليبي- الأفريقي في طرابلس، بحضور حمودة سيالة، 14 يناير 2021. (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)
من انعقاد الملتقى الليبي- الأفريقي في طرابلس، بحضور حمودة سيالة، 14 يناير 2021. (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)
من انعقاد الملتقى الليبي- الأفريقي في طرابلس، بحضور حمودة سيالة، 14 يناير 2021. (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)
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