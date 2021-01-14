الاتحاد الأوروبي: آلية إرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا غير جاهزة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 12:34 مساء
الناطق باسم الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو. (أرشيفية: الإنترنت).

قال الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، إن «الآلية المقترحة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا غير جاهزة حاليا».

وأقر ستانو بأن بروكسل لم تقدم أي رد رسمي على طلب منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن، مشددا على أن موقف الاتحاد سيصدر «عندما يحصل على كل المعلومات والتفاصيل اللازمة»، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الأربعاء.

ونقلت «آكي» عن مصادر أوروبية وصفتها بـ«المطلعة»، أن طرح الفكرة على عواصم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «سيأتي في وقت لاحق عندما تتوافر مزيد من الإيضاحات».

ولفتت إلى أن الأوروبيين «يرون أنهم يساهمون بفعالية في جهود حل الأزمة الليبية، لا سيما عبر عملية إيريني البحرية التي أطلقوها خلال العام الماضي، والمعنية بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي وقف تصدير السلاح لليبيا».

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اقترح تشكيل مجموعة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وحض غوتيريس الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على «دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة». والتقيد بحظر الأسلحة الذي «يتعرض لخروق فاضحة».

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