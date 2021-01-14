«مكافحة الأمراض»: 764 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 11:35 صباحا
تسجيل عينات خاصة بفيروس «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 934 مصابا، في حين توفي 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 3820 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1034 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 900 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 203 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 60 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 132 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 41 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 145 عينة.

إضافة إلى المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 48 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 164 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 125 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 88 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 119 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتين، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 95 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 316 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 33 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 115 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 200 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 107 آلاف و434 حالة، منها 21 ألفا و544 نشطة، و84 ألفا و245 متعافى، في حين توفي 1645 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.

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