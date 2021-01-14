بدء عمليات الحفر في حقل إيراون النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 10:07 صباحا
العاملون في حقل إيراون النفطي، 13 يناير 2021، (أخبار المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بدء عمليات الحفر بحقل إيراون النفطي، باستخدام الحفارة التابعة لشركة فياض برقن، والمتعاقد معها عن طريق الشركة الوطنية للحفر.

وانطلقت العمليات أمس الأربعاء في الحقل، الذي يقع في حوض مرزق شمال شرق مدينة العوينات، ويبعد عنها بمسافة 50 كيلومترا تقريبا، حسب ما جاء على صفحة أخبار المؤسسة الوطنية للنفط على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشارت الصفحة إلى أنه من المتوقع حفر أربعة آبار كمرحلة أولى، وإجراء الاختبارات لها، ثم تستكمل عمليات الحفر في الحقل بناء على نتائج هذه الاختبارات.

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