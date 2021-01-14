ضبط هارب من قضيتي قتل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 08:31 صباحا
هارب من قضيتي قتل، 10 يناير 2021، (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط هارب من قضيتي قتل في منطقة سيدي حسين.

وتعود بداية الواقعة إلى اشتباه سكان بالمنطقة في هذا الشخص الذي قدم من مدينة الكفرة، وأقام مع مجموعة من العمال المصريين، كونه لا يغادر البيت ولا يزاول أي مهنة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وتبين بالرجوع إلى منظومة المطلوبين بمديرية الأمن تبين أنه مطلوب في جناية قتل، صدر فيها حكم غيابي ضده في 26 مارس العام 2019 بالسجن لمدة 15 عام ودية مقدارها 120.000 دينار، إضافة إلى جريمة قتل أخرى ارتكبها وشقيقه في العام 2013 حيث ضبط الأخير وأودع بالسجن بينما لاذ هو بالفرار وأصبح يتنقل من مكان لآخر.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع هذا الشخص، وإحالته إلى مكتب المحامي العام للاختصاص.

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